【耀眼精選】妙算奇勝進步神速

霍宏聲今季同廖康銘拍住上，響啱啱嘅年初三賀歲賽更攜手迎來在港最重大勝利，憑「祝願」勇奪4歲系列賽頭關經典一哩賽。今期呢對好拍檔繼續大手交易，廖廐6匹參戰馬5駒配上霍宏聲，當中「上校」今季呈迴光勇，返回谷草主場又有機會帶到；「超勁火力」遲熟馬終於開竅升浪應未止境；「年少多好」對上3仗均入位，已站在取勝邊緣；「駟跑得」季內5戰縱敗亦不遠，跑出水準，有機繼「駿跑得」後再替馬主建奇功。

上述4駒均係正路牌面馬，不過結合賠率，筆者反而對呢對組合嘅「妙算奇勝」最感興趣。呢匹J布大冧把馬響舊年12月底登場，出戰難度極高嘅田草1400米，輸畀「嘉應奇兵」、「準輝煌」同「至尊高超」呢3匹潛力新星5個馬位， 表現一啲都唔差，而且「妙算奇勝」出閘後不久便失蹄，直路持續內閃，接近200米左右處更逼近「肥仔精神」後蹄難望空，意外多多。

「妙算奇勝」出自中長途種馬「一錘定音」，增程跑1800米更合血統性能，賽前兩試1600米閘練氣之餘，更刻意留後教馬追趕，上月20日一課由原本貼欄拉到出九疊，離開對手兩個橫身位衝，走來規矩得多，過終點更過晒，質新馬進步一日千里，轉跑谷草中長途可展露真正能耐。