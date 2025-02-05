【分秒在握】落班潘頓知係寶

年初三賀歲戰布文大發神威，個人食出大四喜兼且成功贏出騎師王，今次手握重兵，估計仍會繼續進取。不過另邊廂，潘頓亦沒有放軟手腳，起孖之外亦有多場上名，今次頭場潘頓揀騎「超勁寶寶」，人強馬勇可秤先。

第1場五班1650米，相信布文及潘頓又有惡鬥，前者坐騎「駿彩飛馳」落到五班已經連番出擊，近3仗悉數跑近兼兩度上名，只不過今次既要負頂磅，加上又排在11檔，形勢確實較差劣。相反同樣負頂磅的「超勁寶寶」，一來跑法較機動，二來排3檔亦好發揮，有潘頓加持，自然值得優先留意。

上季轉投廖康銘旗下的「超勁寶寶」贏出1場，踏入今季其實亦想早早贏馬交代，季內熱身一仗後，連番出擊但只跑4、5名，之後更曾經不良於行退出。不過這小小挫折，未有阻擋幕後求勝決心，傷後復出再跑3、4名，雖然係一再接近，但就證明要在四班爭勝有一定難度。

因此，「超勁寶寶」近兩仗表現稍為回落，結果每仗賽後均減2分，今次得以40分首次出爭五班賽。既然心急交代，評分又去到預期水平，因此「超勁寶寶」的備戰工夫自然亦作配合，賽前在從化試大閘磨利前速，埋門返香港再試草地，而練者更找來強手潘頓執韁，騎練季內只合作4次但有半數勝出，今次潘頓試都未有試過就應承主轡，擺明與練者有晒默契，檔好路合兼恨贏，可謂萬事俱備。

■長風

第1場 2超勁寶寶 8焦點

1駿彩飛馳 4閃亮老撾