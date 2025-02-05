相隔12年 南非著名練馬師申請復牌

南非著名練馬師布學文(Herman Brown Jr.)，於2013年放棄從練，在相隔12年後，再次申請復牌，並已獲得南非賽馬會成功批核，下周起正式生效。

對於布學文，香港資深馬迷唔會陌生，早於2006年已經派出「凌駕力」出戰香港一哩錦標跑5，其後亦有「西國浪人」、「滿利恩」先後征港，從練最出色一駒，要數「精闢圖像」(Jay Peg)，曾經取勝新航國際盃與杜拜免稅店盃，而且更係首位南非練馬師，於2009年澳洲墨爾本盃憑「滿利恩」，取得最佳成績，跑獲季軍。

布學文從練期間與郭克同屬南非馬匹遠征先軀，兩人當年更於杜拜設有衞星馬房，可惜其後南非馬匹檢疫程序受到嚴格限制，馬匹遠征海外機會欠奉，令布學文放眼海外計劃大受打擊，意興闌珊下決定棄練從商，但亦不忘以馬主身分參與賽馬運動，然而去年宣布南非馬匹出口程序獲得解封，亦令佢重燃復牌意向，經過詳細考慮，終於入紙申請復牌。

隨着當年放棄牌照，已將位於德班原有馬房，交與當時其副練身分，現已獨當一面嘅羅賓森(Frank Robinson)接管，因此布學文復牌之後，將會移師開普敦，繼續其練馬師生涯，初期養馬量將維持在30匹左右。