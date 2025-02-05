鐵馬長跑長有　樂觀派周末力爭衞冕柯爾錦標

雖然世界馬壇都係以3歲馬而設嘅大賽佔絕大多數，不過年長馬嘅成績，一啲都唔會失禮，正如香港馬迷心目中嘅世一「浪漫勇士」，7歲馬所向披靡，而呢個周末於考菲爾德馬場，力爭衞冕1400米G1柯爾錦標嘅「樂觀派」，雖然風頭唔及目前視為澳洲一姐嘅「精緻之道」，咁啱兩匹馬都係處於7歲巔峰之期。

對於「樂觀派」呢匹由希斯三位公子訓練嘅鐵馬，鐵馬本色長期保持作戰水準，剛剛公布咗柯爾錦標排位，9駒參戰，「樂觀派」繼續由老拍檔韋紀力出戰，排響8檔起步，目前已被當地搏彩公司列為大熱門身分。

雖然一再傳出「樂觀派」來港參與國際一級賽盛事，但以利業為大前提，呢匹7歲鐵馬，留番响本土向強項出擊，要掘金留響本土更加實際，而2月份維省一級賽事重新揭開戰幔，大公子比安希斯已透露，「樂觀派」2月復出，將會以衞冕柯爾錦標與未來目標，然後就會第三度出戰全明星一哩賽。

由於去屆被天敵「珍蓮驕驥」擊敗，粉碎「樂觀派」衞冕全明星一哩賽美夢，如今前駒已經退役轉作牝馬，少咗呢匹頭號對手，希斯家族亦好期待今屆賽事來臨。