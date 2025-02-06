浪漫勇士少一匹對手　寶礦獅山避戰沙特盃

香港馬王「浪漫勇士」下周一就會飛去沙特阿拉拍，備戰今個月22號嘅泥地1800米一級賽沙特盃，除咗係此駒首次在沙地角逐，亦會挑戰喺5個不同地方攻下一級賽。不過，今屆沙特盃陣容強勁，包括美國、日本等地嘅泥地好手角逐，「浪漫勇士」要再度於中東建功，並唔容易。

而對「浪漫勇士」嚟講，啱啱收到一個好消息，就係其中一匹主要對手，去年尾攻下G1美國育馬者盃經典大賽嘅「寶礦獅山」(Sierra Leone)，由於其蹄冠出現膿腫情況，練馬師白偉賢決定讓後駒避戰沙特盃，甚至連4月初嘅杜拜世界盃亦不會參與。

白偉賢透露「寶礦獅山」嘅蹄冠膿腫問題不算嚴重，只係發生嘅時間唔係太好，令佢目前無法讓馬兒進行正常備戰，因此被迫放棄兩周後舉行嘅沙特盃。另外，由於佢唔想「寶礦獅山」今年復出首仗跑2000米或以上途程，因此佢亦唔會考慮讓此駒出戰4月初嘅2000米泥地一級賽杜拜世界盃，暫定讓牠喺4月19號於美國復出，跑1800米G2奧克朗園讓賽。