跑咗半季篤定再做冠軍 史奈斯向另一目標進發

史奈斯今季篤定蟬南非冠軍練馬師，再向另一目標進發。

新季係咪會有南非練馬師來港開倉，明日就會有答案，雖然亦係冠軍級人馬，但講到當今南非馬圈，史奈斯一人獨大情況，相信短期內都無乜改變，自從P彼德交還牌照後，呢兩季更加好似無對手，正如今季剛好過咗一半，史奈斯想要第6度成為南非冠軍練馬師，睇嚟都毫無懸念。

以目前成績榜，史奈斯季內首位突破過百，目前以102W帶頭，數字以至獎金榜均已遙遙帶離，其實以史奈斯上半季成績，已經盡現王者風範。

單係剛剛轉播嘅大都會賽馬日，雖然部分賽事無轉播，當日更加一日6W，而且仲以「八加八十」捧走主題錦標，呢場G1頭馬，亦為佢締造一項紀錄，就係成為首位南非練馬師，可以喺德班七月、大都會錦標兩項大賽直落贏3屆。

既然史奈斯今屆篤定做冠軍，不半季除咗染指各項大賽之外，佢仲會喺另一個目標進發，就可刷新P彼德2021/22季度贏冠軍，以221W刷新一季贏馬最高紀錄，雖然史奈斯目前只得102W，成績未及一半，但要知道當日P彼德破紀錄，同期亦只不過贏104W相當接近。

以史奈斯目前嘅雄厚兵源，相信佢亦會積極向前，要喺季尾締造多一項個人從練紀錄，應該無乜難度。