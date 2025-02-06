【賽馬以外】南非旋風重臨香港？

估唔到呢輪香港馬圈南非旋風當紅，早排先見到苗禮德返咗嚟香港，仲話依家同馬會有啲合作，話唔定幫手引入多啲南非馬，然後輪到霍利時囝囝霍宏聲揚威4歲馬經典賽事系列頭關嘅香港經典一哩錦標，尋晚仲見到霍利時現身跑馬地馬場，同聲仔一齊喺凱旋門拉頭馬。此外，早排大年初三賀歲戰，亦有南非自購馬「駿跑得」一鳴驚人，尋晚就連韋達都起孖，突然之間刮起呢股南非熱，如果呢一刻話南非練馬師克福特下季來港開倉，亦算非常合理吧。

雖然一切都要等到聽日先公布，但根據以往呢段時間如果公布新練馬師人選，通常都係外籍倉主，反而華人副練升正就喺季尾5、6月先公布。過往呢啲時間都公布過韋達、黎昭昇、廖康銘等人開倉，今次主角極有可能係南非嘅克福特，在港發展多年嘅田泰安喺南非做過佢馬房主帥，相信應該係有料之人。或者大家可以話，近幾年先後有霍利時、苗禮德兩位南非冠軍級人物敗走，依家又嚟一個大家唔算熟悉嘅克福特，得唔得㗎？但以牌照委員會近年眼光，筆者初步都對克福特轉戰香江感到樂觀嘅。

如果唔係馬會不斷改例同埋延長練馬師退休年齡，練馬師陣營早已出現青黃不接情況，因此馬會呢幾年都搵咗啲好後生嘅倉主，當中包括黎昭昇、游達榮，本地就有伍鵬志，前二人都唔夠40歲，暫時嚟講黎昭昇今季係有啲掙扎，而今季開倉嘅游達榮就成績唔差，相信可以站穩，當然呢啲都係初步判斷，要等多兩三年先有更清晰嘅圖像。

不過，除咗搵後生仔，馬會亦歡迎有經驗、年紀大啲嘅倉主來港一試，希斯重臨已經係最佳例子，而今季大爆發但只係來港第2季嘅廖康銘，已經56歲，畢竟依家喺香港隨時可以練到70歲，就算50幾歲先換個地方發展，可能更易適應，況且呢個歲數嚟香港都冇咩可以輸，專心一致喺一個獎金極高嘅地方搵食，效果仲好。

同埋睇番啲新聞，克福特最近就同囝囝克輝定合組馬房，即係話南非檔口有個仔睇住，由佢過嚟香港打拚，一切合情合理，又加埋就如馬會CEO應家柏喺最近一篇網誌所講，南非與歐洲之間曾因非洲馬病毒而實施了13年直接出口禁令已經解除，南非馬匹的運送過程得以優化，畢竟南非馬匹價錢比較平，話唔定遲啲有更多南非馬入口，所以克福特下季來港發展，可能係最佳時機。

如果真係有多位南非倉主，田泰安應該會受惠，唔知近年攞唔到太多支持嘅南非冠軍董明朗同埋今季跌watt嘅希威森又會唔會搵到着數呢？

■山無陵