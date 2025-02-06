今期第五口孖T一注派$1200萬！

剛周三谷草夜賽第四口孖T派彩逾18萬元，假如有三甲重心選，此彩池的確抵玩！今次周日沙田跑11場草地日賽，留意第五口孖T注入多寶，預計一注獨中可獲1200萬元，就算開出熱門賽果，也應有不俗回報。投注可用熱膽冷腳或複式互串等，喜歡刀仔鋸大樹就記得攻第五口孖T！頭關呂廐「龍之光」進步且勇，尾關蔡廐「真心傳奇」質態兼備，可做膽。

第五口孖T頭關，第10場三班1200米，呂廐「龍之光」上次在港第2度出賽早段留得極後，直路未能盡情望空仍追得第5名，進步分子今排7檔不會過於被動，可視作馬膽看待。配腳先揀兩出兩勝的「康樂高球」，兩勝姿態有餘未盡，升班再吼。「凱旋升」季內兩捷，潘頓連騎第4次亦睇好其前景。「熾烈神駒」新勝同程，尚有「正氣青驅」有段追勁，俱有望闖入三甲。

第五口孖T尾關，第11場三班1400米，「真心傳奇」至今4戰未甩Q，蔡廐質新馬贏完增程成功率高，值得信賴。「信心星」今季6戰獲2冠3亞，狀態大勇，排1檔亦易發揮。「實力派」剛戰重新跑入三甲，且追勢甚強，狀態確認回勇。「瑪瑙」近兩仗返三班作賽已恢復優勢，前仗排9檔及上仗增程上1800米俱拚敗，今次大幅縮程，對上一次贏馬正是跑田草1400米，今排4檔有轉機，連同「電源之駒」上仗於谷草擺前走輸近，兩匹冷選在此。

$200萬六寶獎吼北地烈馬

今次六寶獎一注獨中可獲200萬元，蔡約翰大舉出擊，有重心下當然是博六寶獎的好時機，也吼實近況不俗分子。第6場葉廐「北地烈馬」前仗配潘頓贏谷草1200米，靠主動跑法食胡，再出加至134磅只得第5名，似乎受磅重影響，今轉配黃寶妮僅負124磅，計數捧得。

第7場游廐「光年魅力」上仗被捧至1.6倍大熱門，反映極受外界重視，最終直路稍為受困下只得第3名，續配潘頓捲土重來，戰意秤先。

第8場「幸運有您」上仗與「嘉應高昇」、「驕陽明駒」等強手鬥撼得第5名，今排1檔有運，不得不防。第9場「加州動員」狀態大勇，而「平凡騎士」上仗遇意外敗不足據，不妨秤先。第10場要留意進步的「龍之光」，第11場則要睇實柏廐「信心星」力撼蔡廐「真心傳奇」。