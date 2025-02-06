前年捧過盃！蔡約翰周日出11駒搶視帝！

季初成績大落後的練馬師蔡約翰，近期氣勢重拾，頭馬數字上到26W，正式成為今季衝冠熱門之一，今次周日，此倉出足11場派出超強陣，當中「精算暴雪」、「真心傳奇」、「至尊高超」、「鄉村樂韻」、「精算激流」都是牌面馬，分分鐘一日即贏得多W升上榜首。

蔡約翰今期出足11場大陣仗，最受關注為3匹新勝馬「至尊高超」、「精算暴雪」及「真心傳奇」。第7場三班1400米，3歲的「至尊高超」進度良好，經過頭3仗取得2亞1季後，上次終於在同程取得突破，於艾道拿胯下後上鬥贏「幸運芙蓉」出頭，蔡廐質新馬開竅後料會繼續進步，今次升上三班只負121磅，改配田泰安有力打疊再贏。

第8場一班1200米，「精算暴雪」剛戰從後列衝上來，布文一鞭未打仍再度力壓「華麗再勝」取得連捷，表現大幅進步，加上今賽前試從化閘操足，蔡約翰前年憑「健康快駒」勇奪TVB盃，事隔一年有望美夢重溫。

第11場三班1400米，「真心傳奇」乃蔡廐極有質素的新貴，出道4戰共取2冠2亞，上仗於田草1200米力拚半條直路擊敗「運高八斗」，盡顯非凡鬥心，以其腳法及血統，預料增程更合，潘頓再騎亦予人信心。