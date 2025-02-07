【分秒在握】爭分心切總動員出撃

現時的4歲馬，只要有一定長力，而且評分不太低，基本上都會瞄準打吡，畢竟每匹馬在港都只能參加一次，而且4歲馬系列賽，3關的獎金分別為1,300萬、1,300萬及2,600萬，有幸跑個位置，都隨時比三班頭馬獎金豐厚，各路人馬趨之若鶩亦可以理解。現時最尷尬的，或許會是70多分的一群，既非全無入選機會，但又未能確保參賽資格，現時唯一之途，就係全力搶分，為搭上尾班車而努力。

今次第9場三班1800米，就總共有12匹4歲馬列陣，另外兩匹為6歲馬「久久為攻」及「晴王」。一眾4歲馬跑到中長途的經驗都不算多，但「加州動員」卻是當中的例外，此駒上季出道贏過兩次1600米，踏入今季亦已兩捷，贏完一哩再在國際賽日贏1800米，最令人印象深刻的，或許會是馬匹票如雨下，最後5分鐘由19倍落至4.8倍開跑兼勝出。

以為一著夾中會退縮？但上仗「加州動員」轉場出爭谷草1800米，當晚大利後追之下，馬匹仍能力頂一席亞軍只負半身位，今次回師一戰即勝的田草1800米，夠快夠韌兼作戰經驗豐富，全力爭分值得再追。

■長風