曾勝38場一級賽 南非桂福特下季在港開倉

馬會今日舉行發布會，宣布桂福特將於下季來港開倉。桂福特現年53歲，是南非最著名的練馬師之一，從練以來勝出近1,500場賽事，包括38場一級賽。

桂福特兒時策騎馬匹進行操練，完成學業後隨即成為馬房員工，在多位享負盛名的南非練馬師指導下汲取了寶貴經驗，包括蜚聲國際的郭克，以及南非冠軍練馬師桑德斯及德裡爾。桂福特於2001年獲聘為南非大馬主Sabine Plattner女士的私人練馬師，開展練馬事業，2010年獲發公開練馬師牌照。2017/2018年度馬季是桂福特在南非成績最佳的一季，該季他的馬房合共勝出6項一級賽。

桂福特以西開普為基地，另在約翰內斯堡開設衞星馬房，並與兒子桂輝定合夥練馬，他於2023/2024年度馬季以106場頭馬登上南非練馬師榜第3位，勝出率達11.7%。桂福特於2024/2025年度馬季初氣勢如虹，個人贏得29場頭馬，其後開始與桂輝定合作練馬，截止1月29日為止，二人聯手再添13勝。

桂福特近期主要成就包括於2024年7月憑「迷人東方」，第2度揚威德班七月讓賽。