蔡約翰11場都有派馬！

蔡約翰剛於谷草夜賽出擊有心，無奈運氣欠奉，重心賽駒「首飾天空」際遇欠佳下搏殺失手三甲不入，周日回師田戰收復失地，更加場場出足，最近蔡廐於沙田場合已錄得10連勝，今戰強勢而來，其中由田泰安操刀的「至尊高超」及「鄉村樂韻」近況頗佳，擺明車馬誓要以頭馬作戰利品。

雖然蔡約翰目前只得26W，位列練馬師榜第4位，但沙田大場合向來視為出擊主場，單就今季表現更冠絕同儕，暫獲20W（包括1W來自泥地夜賽），既然今次出足11場，當然不會空手而回，用人方面雖然仍以一班澳洲鄉里為骨幹，不過其實田泰安也是愛將之一。

布文與潘頓各有新勝惡馬在手，當中第8場「精算暴雪」剛戰因贏馬拍檔賀銘年停賽，布文成功執到寶完成連捷佳績，今次再配OK哥力爭3連勝，除與剛戰僅敗之蹄下敗將「華麗再勝」與「合夥奔馳」再度碰頭，又會加入強勢回歸一班賽事的「神虎龍駒」，然而錦標當前，「精算」系今戰大舉出擊，鬥志毋庸置疑。

潘頓也是蔡廐另一御用殺手，第6場操好初出之「巧眼光」備受憧憬，而尾場轉戰田草兩戰未逢敗績之「真心傳奇」，潛力深不見底，今次捨勝途1200米而增程跑1400米，部署見心思，可惜排不利大外檔，將要遇上高難度挑戰。

鄉村樂韻田泰安合拍

另一位同鄉殺手艾道拿，蔡約翰安排兩匹王牌馬「旋風飛颺」與「英勇快車」一併由其出戰，反而上場贏馬的「至尊高超」，卻因同場要為東廐「同樣美麗」效力而分身不暇，「至尊高超」換上田泰安輕磅可恃，機會也是不容忽視。除此之外，「鄉村樂韻」由田泰安操刀3次得2W1P，人馬合拍，今番負輕磅跑1000米直路賽，乃一路奇兵。