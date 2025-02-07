自爆去過從化參觀！桂福特盼可於當地設廐

桂福特現時是南非前列練馬師，他除了以個人名義設倉之外，另外與兒子桂輝定，在南非約翰內斯堡開設衛星馬房。是次來港，桂福特帶同太太Gwen Macgregor來港會見傳媒。席間，桂福特分享個人簡歷，並回答傳媒問題。桂福特又以廣東話自我介紹，非常有誠意。

除了分享個人事宜，桂福特亦提到現時歐盟解除了南非賽駒前往當地的禁令以及香港放寬南非馬檢疫條例，這有助更多南非馬運往世界各地服役、出賽等。練者認為，香港對南非馬檢疫條例放寬，縮短了轉運馬匹時間，相信馬兒可以在當勇時期成長、適應環境，從而取得好成績，自己當然都會引入有質素的南非馬匹來港服役。

被問到自己的訓練風格，桂福特指香港賽道與南非賽道有異，自己訓練風格會視乎每駒需要去作出調整，據自己觀察所得，在香港出賽的馬匹，擁有良好的天生前速是非常重要。桂福特又表示，日前已得到馬會邀請，曾北上從化參觀設施，當地設施完善而且環境優美，十分適合訓練馬匹，而不少馬匹回港後出賽也可交出佳績，自己都期待之後旗下有足夠馬匹的話，也可在當地設廐。