布文有信心精算暴雪啅多場

布文周日繼續夥拍「精算暴雪」角逐第8場一班1200米讓，力爭為馬兒取得3連勝。雖然「精算暴雪」今次升班作賽，但布文對此駒仍具信心。

於前仗及上仗在二班同程擊敗多匹強敵之後，「精算暴雪」的評分已攀升至104分，布文說：「對上兩仗牠均以極具說服力的姿態勝出，此駒喜在快步速下競跑，雖然我不太肯定今次的步速會否一如上仗般快，但我相信也不會太慢，牠應可佔取一個令牠感到舒適的位置競跑。我認為牠今次的勇態不比對上兩仗遜色，牠是匹需要早段順其自然留後競跑的賽駒，只要步速夠快，牠便能以勁勢衝刺。」

4歲馬「信心星」周日將力爭打吡入場券，布文說：「牠抽得1檔是有利因素，但牠是一匹脾性特別的馬，容易搶口，能夠放鬆競跑之下，牠才可順着本身步韻發揮。事實上，牠每仗跑來均見進步，也可扳至更長途程，不過最重要是需學懂在陣上交出更好的走勢。」

另一方面，羅富全旗下「凱旋升」將續交由潘頓主轡，出爭第10場三班1200米。羅富全說：「『凱旋升』是匹高頭大馬，雖然已兩度取勝，但仍續有進步。周日之戰如步速不快，牠可主動上前；即使步速較快，牠亦可跟守前列位置。」