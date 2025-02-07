OK哥延續金蛇咁長旺勢！

布文踏入蛇年手風大順，年初三賀歲賽，先食出大四喜兼揚威三級賽，剛戰夜賽尾場「伊臣」以短頭飲恨，縱使未能於當晚錦上添花，但亦憑「紅逸舍」延續勝勢，是役頭馬更成為騎者在港策騎第198W。周日賽事乘勝追擊，季內合作緊密之柏廐，再有「平凡騎士」與「信心星」由布文出戰，再加上蔡廐力爭3連勝的「精算暴雪」，且看OK哥能否趁勢旺成功衝擊在港第200W？

雖然布文慣性留後等位衝刺跑法，早前頻頻塞車失手受到負評，賀歲賽以實際表現證明自己能力，所勝4場，由直路內疊攝位，以至外疊望空，走位全面展現大師級風範，畢竟在現役騎師行列中， 布文已經坐穩二哥之列，如今只差2W，便可成功衝擊在港策騎第200W，縱使明日並非「夫卜」上陣，但一手坐騎數胡本錢依然雄厚。

來自柏廐一對坐騎之中，「平凡騎士」上場由布文接手初跑田草一哩，受制於不利檔位，該役早段切入索性留後，但卻遠離馬群自行包尾，至直路加速逐漸追前，在布文一鞭未打下，餘勢極強，可惜最後100米因塞車未有力策，結果以3身位之差負於頭馬跑第7，對於該役慢步速賽事，布文處理手法惹來負評，今次此駒綁脷加程跑1800米，以剛戰走勢，機會實在難以漠視。

廐侶「信心星」剛戰與蔡廐「有目共賞」單打獨鬥以頸位不敵跑第2，今次伺準強項力謀補中，不過又會遇上蔡廐另一匹明星馬「真心傳奇」，但論排檔形勢，「信心星」如今從1檔起步，恃其主動跑法，牌面依然秤先。