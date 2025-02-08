【柯爾錦標】樂觀派復出飲恨　馬漢雅呢場G1別具意義

「樂觀派」(Mr Brightside)(右)同「承先啟後」(Another Wil)末段單打獨鬥。 (圖片來源：Getty Images)

大衛希斯3個兒子旗下嘅「樂觀派」(Mr Brightside)去年11月喺韋紀力胯下贏得1600米一級賽維省賽馬會冠軍一哩賽，而此駒去年喺呢場賽事面對「好天朗」(Antino)、「狂迷女孩」(Fangirl)等強手，但仍然保持大勇狀態贏馬。

經過3個月小休後，「樂觀派」今日(2月8日)喺澳洲考菲爾德馬場復出，出戰1400米一級賽柯爾錦標，結果自8檔出閘後，韋紀力即迅速緊咬前列位置守第2位，入直路後已發力走甩，不過苗傑美所策騎嘅「承先啟後」(Another Wil)追勢強勁，最後趕過「樂觀派」摘下柯爾錦標，至於「樂觀派」就跑入亞軍。

「承先啟後」馬主團體其中一位馬主Colin McKenna去年10月離世，佢係馬漢雅忠實支持者。馬漢雅透露，Colin McKenna生前好鍾意「承先啟後」，現時「承先啟後」夥拍苗傑美贏得一級賽殊榮，感覺十分美妙。