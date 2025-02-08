【張基焦點】金駿星4檔反擊

賀賢由龍年旺到蛇年，對上3次賽事均有進帳，氣勢如虹，而在周日沙田賽事，賀廐亦有8駒上陣，不乏爭勝分子，「金駿星」改用徒弟潘明輝掛帥，值得留神。另外，「龍之光」上仗留後也追近，澳洲自購馬漸漸適應水土，今場可起作用。丁冠豪要靠質新馬爭取成績，「皇金合」於沙田草閘有走勢，不能忽視。「幸運有您」回師一班賽賺卡士，有權一攻而破。

第2場四班1400米，「金駿星」上仗初戴眼罩跑同程抽14檔，留後非常合理，可惜無遮擋兼轉彎要兜大圈追，結果得第6名，復課後狀態保持勇銳，畢竟上季評56分跑此程用麥道朗有遮擋下得季軍，今次4檔形勢變佳，改用徒弟潘明輝只孭117磅，機會樂觀。

第10場三班1200米，「龍之光」於澳洲只跑兩次，均採取主動跑法，性能屬均速短途馬，只是來港後未算適應水土，朝早見毛色一般，然而上仗抽13檔留後跑仍追至第5名。經兩場熱身後狀態改善，今次用蔡明紹抽7檔，應該可以跟前一點，不無機會補中。

第3場四班1000米，「皇金合」屬丁廐初出馬，試了4課大閘才上陣，走勢算熟，去年12月中試田草1000米閘有頭有尾，埋門才被一出即勝的「怡昌光輝」趕過，其後試兩課泥閘無表現，可能與不擅長泥地有關，今次初出跑直路賽有心思，檔位不差要吼實。

第8場一班1200米TVB盃，「幸運有您」擅跑乾快地，加盟羅廐後表現穩定，近仗跑分級賽未能威脅「嘉應高昇」，但落後「驕陽明駒」、「嫡愛心」不太遠，今次回師一班賽面對另一批對手，配合1檔好位，埋門喜見馬身脤卜卜，有冷門機會。