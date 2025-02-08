【進階選項】一生好彩先捧為妙

今次沙田11場賽事，除頭場五班外，其餘2至6場全為四班賽，這被視為香港馬圈重倉班次，經常塞車未能出賽，但這回編排由1000至1400米都有，任君選擇。擁有大量四班新血的蔡約翰一定填滿，相反廖康銘在5場四班只有一匹「一生好彩」出戰第2場，初出大膽即報跑1400米，不存讓路心態且反映馬房對其長力有信心。「一生好彩」新西蘭時由原馬主自行培育，並無作公開拍賣，試兩課膠沙地閘一追一放非常吸引，抵港後再試3課閘，首課直路順跟，該組贏馬「怡昌光輝」上周一出即勝，之後試谷閘，直路見霍宏聲最初本欲用鞭在馬眼旁示意，但未有反應即打一鞭，「一生好彩」即發足狂奔沿外欄狂追。狀態到位埋門再補多課泥閘，直路只見聲仔整風鏡，左搞右搞，但馬兒自己輕輕鬆鬆加速撲入第3。

「官方聲明」子嗣在港勝出率甚高，1200至1400米為強項，母系Giovanna Bella服役時贏到一哩，「一生好彩」前速未必今組最快，但期望走順後直路可交出強勁衝刺，頭圍先博一注。

游達榮及潘頓組合今次繼續有第7場「光年魅力」及第9場「銀亮奔騰」搏失再來，前駒上場直路塞車；後駒排外檔掟大彎步速慢追唔切。比較上，「銀亮奔騰」增程跑1800米更合之餘，排檔亦大幅改善。其實初出因有內檔之助，跑1400米亦可跟前，則今場亦肯定可以守到靚位跑。上場第3評磅員1分不加，惟有匆出希望補中搶分可以跑打吡，鬥志鮮明不容再失。