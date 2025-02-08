【三重彩地帶】贏馬唔使等到「五月」

第2場四班1400米，「八仟財陞」一出即勝後連續3場均排外檔，頭兩仗留後姍姍來遲，上場索性搶欄跟前但效果更差，今次內移至7檔相對易處理，潘頓接手梁家俊9駒獲3W2P，數據可信。「輕功猛男」走勢漸入佳境，布文近5次策姚廐馬獲3冠1亞1殿，值得信賴。

「金駿星」上場同程排14檔留後兼遇慢步速，在外欄得個追字但勢頭不差，今次4檔不用太被動。「醒目先駒」之前在谷田都展示過強橫後勁，上場同程試馬味濃，一聲號令隨時掃晒。「威武年代」前次同程強組快放入位已證實力，今場快馬不多，有機會賺形勢。

第4場四班1400米，「開心五月」在澳洲跑到第4仗開齋，在港表現也循序漸進，上場放頭初見接近，今次初用外地贏馬配備羊毛面箍，兼換上游廐頭號殺手田泰安，殺機已露。

「時尚歡欣」上場被頂在二疊演出走樣，今次3檔搶到欄，可望交回前次入Q的水準。「嘉應巨昇」季內三班同程入位，輾轉落到四班已有迴旋餘地。今場僅「旋風傳奇」季內曾勝，雖只是五班頭馬，但在今場四班弱組也夠用。「金創福威」前次不敵「膨才」入位，身旁對手再出也接連上名，賽績水準值得尊重。■海東