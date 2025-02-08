【耀眼精選】安可增程揭底牌

兩匹近期攪到滿城風雨嘅問題馬，同場再上征途。395場世紀慢步速賽事，「保羅傳奇」今次換人排1檔應該會做番主動。346場嘅「平凡騎士」就繼續交畀布文操刀。有做功課嘅朋友，響呢匹馬初出前就已經知佢唔簡單，第一仗雖然贏唔到但已經露光，所以再出各方識馬之士都蜂擁押注，可惜一匹本來輕鬆取勝嘅超班馬，最終因連番意外連P都冇。筆者以有份投注「平凡騎士」嘅受害人身份，分享過個人睇法，結論係偏向認為係意外多過存心出蠱惑，鞍上人做出最合理嘅應對，直路冇位出只可以嘆句「跑馬就是這樣的」。

其實呢個判斷仲有另一個深層含意，從結果逆向推論，布文嘅處理手法只係合理，並唔係最好，似乎連鞍上人都估唔到匹馬原來咁犀利，末段再讓多兩個馬位都仲夠贏。今仗跑出水準，三甲應穩入。不過博W嘅話，筆者想再試上期日賽推介嘅「安可」。

「安可」呢匹蔡廐生力軍響395場首度現身，出閘唔慢，鞍上人好有「誠意」捉到落尾，匹馬直路頭響近欄窄位明顯唔敢衝，直至移出三疊空間較大先至全力衝刺，以一個冇認真參與嘅必輸跑法，末段400米造出22秒正全場最快時間輸近。今次增程排3檔，估計會採用跟前跑法，真正能耐隨時揭盅。