【分秒在握】布文有信心食尾胡

尾場最吸引眼球的，或許會是蔡約翰馬房的「真心傳奇」，自從轉戰田草後兩戰全勝，戰績彪炳；不過同屬質新未盡的「信心星」亦難小覷，上仗一改跑法留前鬥後依然入Q，值得再追。

「真心傳奇」谷草1200米兩度入Q後，隨即向田草進軍，結果兩次出爭田草1200米全勝，而且締速及姿態俱不俗，確實係值得追捧；只不過，今次係「真心傳奇」首次跑1400米，馬匹要適應步速之外，更加要負重磅兼抽了個14檔，要克服的難度不低，若然太熱，獨贏我會博「信心星」。此駒上季尾開始大爆發，踏入今季賈其餘勇再添2冠3亞，既已征服三班，同時亦贏過1600米。

其實一直以來，「信心星」都係以跟前守好位跑法爭取成績，而且效果不俗，賽績已反映了大部分事實。不過此駒上仗重配布文出爭1400米排12檔，跑法上來個大逆轉，以留前鬥後克敵制勝，好可惜偏偏遇上慢步速，頭1000米只造58秒8，因此末段時間快至22秒7下，根本甚難追趕，但「信心星」於大外疊衝段22秒正，由尾列追回第2，只以馬頸位負於早早走甩的「有目共賞」，也算是雖敗猶榮了。

今次再爭1400米快馬不多，而「信心星」則移回1檔，相信有機會用回最擅長的跟前守好位戰略，若要爭分跑4歲馬系列賽，今戰確係不容有失。

■長風

第11場 2信心星 3真心傳奇

12美麗邂逅 8實力派