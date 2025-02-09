【賽後報告】禍不單行！布文唔止被告甩　仲要停賽罰6萬

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓自大外檔出閘的「進優自在」於早段在有遮擋下競跑。她說，坐騎出閘笨拙，早段居後列時在馬群之後切入。助理練馬師葉永恒代表練馬師文家良確認，策騎指示為讓此駒取得遮擋，但他告知小組，由於此駒出閘笨拙，因而居於較預期為後的位置。賽後被發現口部有血。「利洐天下」400米處至250米處之間受困而未能望空。

第2場：「一生好彩」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「醒目先駒」350米處至200米處之間受困而未能望空。

第3場：「英勇名駒」進入跑道途中將見習騎師黃寶妮拋下，其後不願前往起步點。小組著令此駒退出此賽。「英勇名駒」必須經巡行測試及格後，才可再次出賽。「寶進」躍出時嚴重失蹄，繼而失去平衡及失地。早段搶口。「鄉村樂韻」前往起步點途中觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「金創福威」450米處至250米處之間受困而未能望空。趨近150米處時在一段途程上在「時尚歡欣」之後再度受困而未能望空。「心福」自外檔起步時發生碰撞，其後於早段在馬群之後切入。直路上內閃，400米處至250米處之間難以望空。末段在「嘉應巨昇」之後受困而未能望空之際未能被力策。

第5場：「金風萬里」就在開閘前煩躁不安，開閘時以後足豎立及失地。由於「金風萬里」跑獲第3名，而根據賽事規例第12(19)條的條文，小組未能考慮「金風萬里」是否應被宣佈為無出賽馬匹，因為賽事規例第12(19)條訂明「在賽事中已宣佈為第1、第2、第3或第4名的馬匹不得被宣佈為無出賽馬匹」。小組認為「金風萬里」的閘廂行為難以接受。「金風萬里」必須試閘及格後，才可再次出賽。「銳高」氣管內有很多血，同時患「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：「悠悠乾坤」趨近終點時大力勒避跌倒的「鋁神」。小組押後有關「鋁神」於過了50米處後跌倒及將騎師何澤堯拋下的原因之研訊，以讓小組稍後召見被送往醫院接受治療的何澤堯。

第8場：賽後，布文表示，「精算暴雪」自600米處起搶口，因此其後不久須移至「華麗再勝」外側，並於此時開始推進上前。他又說，他在直路上接近100米處時認為坐騎無以為繼，他將此歸因於坐騎較他所願更早推進上前。

第9場：「保羅傳奇」接近150米處時左前腿有不妥及跌倒，並將騎師鍾易禮拋下。在此宗事件中，「銀亮奔騰」被此駒大力觸碰，因而跌倒及將騎師潘頓拋下。跟隨其後的「健而快」其後也在被「銀亮奔騰」大力觸碰時跌倒及將騎師楊明綸拋下。小組押後有關此宗事件的研訊至另訂日期進行，以讓小組稍後召見被送往醫院接受治療的騎師鍾易禮、潘頓及楊明綸。被抽取樣本檢驗。

「久久為攻」趨近300米處時被「盈好威楓」阻礙及帶出較外疊。接近150米處時大力勒避跌倒的馬匹。大部分途程走外疊，沒有遮擋。「健而快」接近150米處時被大力觸碰，因而跌倒及將騎師楊明綸拋下。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查並無發現「健而快」的氣管內有血，因此確定鼻孔內的血液並非源自肺部，所以此駒不被視為流鼻血。

「銀亮奔騰」接近150米處時被跌倒的「保羅傳奇」大力觸碰，因而跌倒及將騎師潘頓拋下。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右邊鼻孔有血。內窺鏡檢查並無發現「銀亮奔騰」的氣管內有血，因此確定鼻孔內的血液並非源自肺部，所以此駒不被視為流鼻血。

被查詢有關他於轉直路彎時「將義」的騎法及選擇將坐騎向外移出的原因時，希威森表示，他覺得最佳的選擇是讓坐騎推進至「健而快」外側以跟隨是賽熱門「銀亮奔騰」。他說，當他嘗試這樣做時，「健而快」略為向外斜跑，導致坐騎在「健而快」之後受困而未能望空，並須與「安可」互相觸碰以向外移出。他又說，儘管他察覺到內側或有空位讓坐騎得以跟隨「包裝明駒」，但他覺得最佳的選擇是嘗試讓坐騎跟隨「銀亮奔騰」。

第10場：布文（「朗日自強」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「自力更生」下向內斜跑，導致「自力更生」勒避及向外斜跑，「進傲星」因而在「自力更生」與「康樂高球」之間受擠迫及同樣須勒避。小組判罰布文於2月19日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。此外，布文被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。賽後立即接受獸醫檢查，發現「朗日自強」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

被查詢有關他在直路上「康樂高球」的騎法時，班德禮表示，坐騎於陣上跟隨「正氣青驅」，其後他嘗試讓坐騎推進至該駒外側以在「正氣青驅」與「英勇快車」之間望空。他說，當他開始這樣做時，坐騎內閃避開略微向內斜跑的「英勇快車」，因而於接近350米處時在「正氣青驅」與「英勇快車」之間未能望空。他又說，坐騎因而失去步韻，未能望空直至接近150米處，並於該處才能移至「英勇快車」外側，末段以佳勢衝刺。

第11場：小組押後宣佈覆磅完畢，因為於末段發生的一宗事件，令小組懷疑應否宣佈「信心星」為是賽的頭馬。其後，第2名馬匹「金勝名駒」的騎師田泰安以坐騎於末段受干擾為理由，抗議「信心星」獲宣佈為頭馬。小組考慮了證供後，發現「信心星」（布文）於末段在催策下向外斜跑，因而與此駒互相觸碰，導致此駒失去平衡，而此駒的騎師田泰安也略為失去平衡。由於小組認為倘若沒有出現干擾的話，「金勝名駒」應可較「信心星」先過終點，因此裁定抗議成立，並將名次修訂如下：第1名「金勝名駒」，第2名「信心星」，第3名「電源之駒」及第4名「龍城精將」。在隨後的研訊中，小組告誡布文，在類似情況下，他必須在坐騎起初觸碰他駒前停止催策及修正斜跑的坐騎。

「新躍飛」賽後被發現流鼻血。