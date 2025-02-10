田泰安有運行　接手嘉應高昇跑G1！

尋日沙田馬場發生兩宗「落樓」事件，結果有4位騎師何澤堯、潘頓、鍾易禮同埋楊明綸先後受傷，當中以何澤堯傷勢比較嚴重，應該要抖一段時間，然而最近頭馬停不了嘅潘頓傷勢都唔輕，原來佢因腳趾受傷要做手術，甚至足踝韌帶都有啲問題，預計要休息至少6個星期，換言之，今個月尾嘅香港速度系列次關女皇銀禧紀念盃、香港金盃同埋下個月初嘅香港經典盃，佢都被迫缺陣，潘頓透露最好可能係打吡大賽前復出。

潘頓突然要休息一段時間，佢啲大賽坐騎自然被易配，佢話除咗一早卜定「嘉應高昇」跑女皇銀禧紀念盃同埋「包裝福星」角逐香港經典盃外，佢仲擸埋「錶之銀河」帥印出戰香港金盃，依家無緣策騎，當然可惜。而喺呢3匹佳駟中，以「嘉應高昇」最備受關注，畢竟此駒已經連贏9場兼先後攻下香港短途錦標、百週年紀念短途盃兩場G1，下仗初次增程跑1400米，究竟會換何人出擊？

根據最新消息，希斯已證實「嘉應高昇」將改用田泰安角逐女皇銀禧紀念盃，安仔上季尾因潘頓未能造磅，曾接手呢匹短途王跑1200米G3沙田銀瓶，結果順利掄元，人馬合作1戰即勝，今次重配安仔，都算合理。