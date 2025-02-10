唔使停賽兼執到潘頓4駒　艾兆禮變福星

潘頓似乎真係同沙田泥地夜賽特別無緣，之前已經試過身體不適跑完頭場缺陣，最近一次泥地夜賽，佢就因為流感，提早一日宣布退下火線，估唔到嚟到今個禮拜三嘅沙田泥地夜賽，佢就因為尋日墮馬受傷，最終都係無緣參與，而佢今次更一早卜晒9匹坐騎，依家被迫換人出擊，上次泥地夜賽佢已經白白錯失「皇龍飛將」、「包裝伯樂」兩W，今次又唔知損失幾多場頭馬呢？

睇番潘頓原本啲坐騎，馬會破例將其停賽期取消嘅艾兆禮成為最大得益者，因為佢先後接手第3場「良駒好友」、第5場「星火燎原」、第8場「德心知遇」及尾場「都靈福星」，合共4駒，當中「都靈福星」季初曾於潘頓胯下贏泥地夜賽嘅三班1650米，今次跑番三班同程，當然有機會再次建功。

另外，一對羅廐五班參戰馬「有心意」、「南區旺」分別改配巴度及潘明輝，而原本飛起布文嘅「堅有利」，OK哥最終重獲帥印，黎昭昇嘅「勝意」改用巴度，而「好友心得」則交由另一贏馬功臣田泰安策騎。

潘頓原本坐騎換人名單

第1場 有心意 巴度

第2場 南區旺 潘明輝

第3場 良駒好友 艾兆禮

第4場 堅有利 布文

第5場 星火燎原 艾兆禮

第6場 勝意 巴度

第7場 好友心得 田泰安

第8場 德心知遇 艾兆禮

第9場 都靈福星 艾兆禮