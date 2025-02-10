獎金高未必吸引　再有美國賽駒棄爭沙特盃

又有美國賽駒退出，「浪漫勇士」係咪有機會捧走沙特盃。

沙特盃優先出賽馬匹名單，已於上周五公布，不過呢兩日嘅陣容繼續有變動，主要來自美國兵團，原本榜上有名嘅應屆飛馬世界盃得主「小村白馬」，一如早前報導放眼本土大賽決定唔玩，就連佢嘅蹄下敗將，飛馬世界盃亞軍得主Locked，馬主Eclipse Thoroughbred Partners對外宣布，為確保馬匹長線配種價值，一如「小村白馬」將會主力專攻本土大賽，而下一仗目標將會係3月1日舉行嘅聖雅尼塔讓賽。

連同在公布獲選參戰馬匹前，因傷退出之育馬者盃經典大賽得主「寶礦獅山」，而補替其位，育馬者盃雌馬短途錦標得主Soul Of An Angel，最終自行放棄參賽機會，美國兩個正選名額，全數已由主隊馬匹補上，暫時仍會維持14匹獲邀馬匹正選位置，後備名單就只剩一匹主隊馬而已。

要知道沙特盃自創辦至今短短5屆，美國賽駒參戰歷來相當踴躍，當中更加勝出3屆，然而今屆美國賽駒，買少見少情況下，就只剩低一匹「好精力」(Rattle N Roll)，級數顯然不及上述一眾名字，難免令今屆賽事稍為失色。