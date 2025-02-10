今季兩晚全泥宴 原來得番呢位旺人未斷纜....

周三晚舉行季內第3次沙田全泥夜賽，而且仲係歷來首次跑9場，不過呢個星期唔好彩，撞正嚴重騎師荒，泥地場地跑道模式向來難估，所以揀馬有時一眾前列騎師，都會成為馬迷嘅重心指標，可惜呢期連潘頓同何澤堯兩位大哥大，都因為養傷要休戰，咁邊位騎師可以做扶手棍呢？

雖然今次只跑兩次全泥夜賽，強如一哥潘頓，成績並唔起眼，兩次賽事出現唔少熱門，加埋都係只得1W‵，反而只今兩次全泥夜宴，可以贏馬過關嘅騎師，就只有楊明綸與潘明輝兩位華將，不過前者今次養傷無得跑，換言之今期全泥夜賽，暫時潘明輝就成為唯一未斷纜騎師。

去年10月23日舉行今季首次泥地夜賽，潘明輝做替工，策騎布文未能做磅嘅「堅有利」，飛到馬到贏馬，跟住第2次於12月18日舉行嘅賽事，潘明輝再以葉廐「星雲浩騰」又係落飛贏馬。

咁今次潘明輝喺呢期人手緊張況下再次夫卜，以火車呢輸嘅強勁衝擊，都好難將之急煞停，騎慣騎熟「南區旺」、「威力奔騰」，再加上剛戰泥地露光嘅「辰速密碼」，以火車連勝兩期之勁勢，今次繼續全速前進，話唔定會再喺泥地夜賽又有新衝擊。