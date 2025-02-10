【蹄聲妙影】扮記者索紅利　拉得未？

呢排新正頭，大家都應吓節，人與人之間不忘講吓拜年祝福語，互相派吓利是，馬場也不例外，年初三嗰日仲有球星、運動員同埋軒公唱歌搞旺個場，充滿農曆新年氣氛，投注額亦比去年靚仔，據知應總好滿意，跑完尾場仲主動向傳媒派利是，之後意猶未盡整多個second round，東星撈咁多年，未見過佢咁開心。

講開利是，近年喺會員席出曬名嘅茄喱啡，睇嚟好等錢使，新正頭孭住部相機喺馬場滿場飛，唔識嘅真係以為佢係攝記，甚至乎當咗佢係大會攝影師，而佢初三就被一位內地馬主揭發冒充某傳媒機構攝記身份，索取13封利是，聲稱會代派畀「行家」，已去到目無法紀地步，好在內地馬主醒目冇中計，堅料唔係薯條。

須知身份盜竊係一種刑事行為，監都有得坐，呢個漏洞絕不可忽視。據知呢條茄喱啡係「積犯」，已經唔只一次喺馬場內「搲爛腳」，好多馬主都係有頭有面，被迫「繳械」打發佢走，其實都幾無奈，睇嚟負責批發證章嘅相關部門盡快徹查此事，否則會員席「鼠患」只會愈來愈嚴重！

初步提供:

第二場(3)飛躍精英+(9)南區旺

第三場(4)贏得自然+(10)辰速密碼

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星