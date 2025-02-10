【分分制勝】神童親操　神樂發火

今季有11駒從黎昭昇馬房他投其他倉口初出，總成績是3冠2亞，接近半數可以迅速提升表現，轉倉首仗馬上入Q，即使頭炮未能打響，例如今季加盟賢廐的「常常感恩」，復出一役只得第5名，但經過充分熱身之後，最近兩戰非冠即亞，已納入穩定期。再看上季資料，「多利神駒」也是從黎廐轉投賢廐，先後兩度建功，早有轉倉突破的前科。

第3場四班1200米，「火神神樂」上季由黎昭昇訓練時，跑草毫無成績，相反轉戰泥地1200米3度奪亞，鎖定為最佳出頭。不過今季轉為4歲，成績不進反退，3戰全負，12月18日輸完之後，12月20日已安排轉投蘇偉賢馬房，幕後似乎已失去耐性，希望馬匹轉換新環境，帶來全新局面。

「火神神樂」轉投賢廐未足兩個月，晨課表現一切轉好，1月25日與「一石二鳥」拍跳，沿欄竄贏對手，反應甚佳，3天後隨即出試泥閘，末段認真考驗，同樣交出好走勢，確認狀態呈勇。今仗由蔡明紹首度策騎，賽前先後3度親操，對新坐騎相當器重，只要陣中形勢有得追，結合評分已降至42分新低，可一舉殲敵。

■明治朗