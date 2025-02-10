【賽馬以外】原來佢都騎過唔少馬王！

行船跑馬三分險，尋日沙田馬場再次證明。對筆者嚟講，呢啲賽馬意外一單都嫌多，尋日仲要起孖，令何澤堯、潘頓、楊明綸同埋鍾易禮4位騎師受傷，筆者希望佢哋早日康復，真係要「人無事，先做到世界冠軍」。不過，跑馬始終係偏門嘢，喺大年初二車公誕，地區人士為沙田求得第82籤下籤，依家沙田馬場整兩單咁大鑊嘅「落樓」意外，睇嚟馬會都要諗諗辦法，點樣可以趨喜避凶先得喇。同埋何澤堯、楊明綸近年都真係比較黑仔，唔少墮馬意外都同佢哋有關，證明香港賽事競爭真係好激烈，騎師真係要搵命博，呢兩位華將之前經歷幾次意外，都可以振作再踏上馬背，單係呢份勇氣，已經值得佩服啦。

呢個世界亦係有人歡喜有人愁，突然有幾位騎師養傷缺陣(當然唔係話啲騎師想啲同行受傷，佢哋亦絕對無呢啲諗法)，但潘頓、何澤堯呢類前列騎師要抖一輪，的確畀到其餘騎師有多啲機會，最近旺勢轉強嘅田泰安，已經收到好消息，就係佢會接手新一代短途王「嘉應高昇」出戰今個月23號嘅1400米G1女皇銀禧紀念盃，遲吓究竟仲有幾多寶藏畀啲騎師發掘？應該真係多不勝數。只係當安仔又有機會騎「嘉應高昇」時，筆者突然醒起，原來呢位好手都試過為唔少馬王級賽駒效力。

如果計騎功，唔少馬迷心目中，田泰安從未都唔算最頂級，但如果純計喺佢胯下贏過嘅馬王，又真係唔少。喺大摩嘅全盛年代，「步步友」、「威爾頓」平時都係畀莫雷拉、貝湯美騎開，但原來呢兩匹前香港馬王都試過喺田泰安胯下贏馬，而大摩另一匹短途好手「忠心勇士」，贏G2馬會盃一役嘅鞍上人都係安仔。以大摩用人要求一向咁高，都先後有唔少良駒畀安仔，就算安仔有天生造到輕磅嘅優勢遮，都應該有少少過人之處啩。

除咗「步步友」、「威爾頓」，又點少得依家正在中東地區嘅香港馬王「浪漫勇士」，自從比莫雷拉棄騎，安仔先後為「浪漫勇士」捧走香港經典一哩賽、打吡大賽同埋女皇盃，只係安仔之後因為身體有事，「浪漫勇士」就改用麥道朗揚威香港盃，到安仔重獲帥印，卻先後喺董事盃、香港金盃不敵「金鎗六十」飲恨獲亞，最終無緣再騎。

至於今次接手「嘉應高昇」，對田泰安嚟講可能係今季佢嘅轉捩點，佢暫時只得22場頭馬排第6位，成績比潘明輝、霍宏聲仲要差，的確令人失望。當然，筆者都知道，安仔今次騎「嘉應高昇」只係純粹頂替潘頓，遲啲潘頓好番就會攞番嚟騎，但有咁多騎師可以用，希斯都決定畀機會你，安仔都算少少行運啦。同埋突然冇咗幾位騎師，可以造輕磅嘅田泰安只會更吃香，話唔定一騎完呢啲馬王級佳駟，田泰安運氣又直線上升都唔奇啦。

■山無陵