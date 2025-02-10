今期三T六寶$200萬！

今周三跑泥地夜賽9場，三T及六寶獎一注獨中各可獲得200萬元。全泥夜宴最重要是吼實一類擅跑泥地好手，例如三T頭關第5場姚廐「酷霸王」本身跑泥地曾得亞軍，上月初試泥閘輕鬆跟上得第3名亦勇，尚有容廐「逆市奇爸」在五班連勝姿態俱誇張，升上四班應無阻力，機會秤高。至於姚本輝尚有第8場「皇龍飛將」衝擊泥地3連捷，博六寶獎必要吼實。

三T頭關第5場四班1200米，姚廐「酷霸王」今季初出鎖定此程進攻，配艾道拿跑獲亞軍，上仗前1月初試泥閘得第3名，走勢甚勇，結果上陣跑谷草平平，今回重返泥地，重新用上半掩防沙眼罩，在季初入Q時也有此配備，準備妥當可變身。三T次關第6場四班1650米，黎廐「勝意」上仗初跑泥地上名，排4檔易跟易衝，做馬膽最穩。

三T尾關第7場二班1200米，鄭廐「愛馬善」排1檔用黃寶妮減磅有着數。賀廐「威力奔騰」同程一戰入Q，突然轉場隨時發惡。

六環彩編在第4場至第9場，頭關第4場吼實近況不俗的伍廐「爆熱」，尾段場次第8場賢廐「假面騎士」排在2檔易放，姚廐「皇龍飛將」泥地連勝氣勢如虹，升班可爭3連捷。至於第9場輕磅馬不少，羅廐「天威」泥地勁兼近況出色，廖廐「新意馬」操足轉場也要提防。