好有愛！同門師弟妹賀全哥生日！

羅富全嚟緊2月14日就生日，睇番佢近兩年生日正日或前夕，都有馬賀壽，而且都係同門華將師弟幫手贏架！今次生日前夕全泥夜，全哥3隻配華將潘明輝、黃寶妮同巫顯東，當然要重視，其餘4隻用洋將都唔可以睇小。

第1場五班1200米，「有心意」早前落到五班先後配麥道朗及布文出戰谷草，俱跑得第3名不俗，但既然未贏，當然要再找方法。留意此駒上仗獲得潘頓垂青取來帥權，於田草拚敗輸遠後，本來潘頓未有放手，再為此駒試泥閘，綵排所見輕鬆跟住過終點，明顯仄準，今回轉場用王牌初跑泥地，雖然潘頓因傷缺陣未能策騎，但剛周日「正氣青驅」臨場易配巴度也順利勝出，「有心意」操勇而來易配巴度，一樣要高度重視。

第2場五班1200米，「南區旺」與「有心意」一樣仍未贏馬交代，前仗配潘明輝跑獲亞軍，再出際遇欠佳拚敗，人馬捲土重來再攻泥地，當然不能掉以輕心。加上騎者近兩次賽事俱有馬贏共取3W，陣上發揮不時有佳作，要吼實。

第5場四班1200米，「幸運震撼」上季至今5戰田草全負，今次轉場也可能屬冷門身份，但留意上仗前曾試1200米泥閘輕勝，加上以往也多次試泥閘交出好表現，今回轉場有晒鋪排。再睇此戰排2檔起步，形勢亦佳，跟牢鬥衝隨時有驚喜，不得不妨。

第6場四班1650米，擅放嘅「大紅袍」用到10磅女將黃寶妮，前仗曾跑接近的殿軍，輸一場返泥地有冷味。

第9場三班1650米，「天威」上季主攻田草表現只屬平平，原來是未找到合適路程。今季初復出轉場跑谷草，效果普通便再轉場初跑泥地，10月跑夜賽泥地一哩即爆出15倍冷W，打後再戰同程3次再添2冠1季，明顯找到最佳出路。至於上仗夜泥排11檔兼負132磅重磅，一樣未遇阻力，順利再添功，今次升上三班僅負113磅超輕，巫顯東取得勇馬帥權必把握機會，排在6檔起步可走位機動，有望展現強勁威力，捧獨贏之餘，也可做QT馬膽。