連勝4日大旺　霍宏聲繼續爆熱

霍宏聲由龍年旺到蛇年！於1月26日龍年送歲賽交出1W的霍宏聲，去到大年初三蛇年賀歲賽完成帽子戲法，當日更憑「祝願」贏到在港首項大賽香港經典一哩賽，到上周三谷夜亦有「一先生」駁勝纜，當晚爸爸霍利時更專程到場支持，兩父子一齊影頭馬相，相當開心，而剛剛沙田日馬，聲仔再捧走埋主題賽TVB盃，真係旺到不得了。今次全泥夜賽，連勝4日的聲仔又獲得全方面支持，多駒有實力衝冠，各位一定要睇實呢位後生仔了！

第1場五班1200米，容廐「瑤瑤日上」減夠分落五班多輸一仗後，上仗即首度殺入三甲，看來已找到立腳點，今次轉場換人出擊，早前在四班已兩度跑泥地吸收經驗，本身出自父系「遙遠星空」，同父馬如「魅影獵飛」及「幸運傳奇」等不乏泥地能手，有分頭值得冷敲。

第4場四班1800米，霍宏聲再騎伍鵬志馬房的「爆熱」，6歲自購馬縱然未贏過，但今季已多次跑得接近，剛剛走入內欄追趕，走勢不算順暢仍得第4名，敗於頭馬「天威」兩乘多，今次賽前在從化試課泥閘得第2名才跑，磨利再攻泥地，馬房誓要打開勝門，值得捧場。

第6場四班1650米，「天時明駒」近4戰共取2冠2亞全入Q，6歲遲熟馬正值巔峰期，上次贏亞軍「精明選擇」兩個半馬位，霍宏聲排12檔起步也贏得輕易，今次升上四班只負121磅，當然更易發揮，主動快馬擺到前走就有胡叫，有力取得今季第3W。

第7場二班1200米，廖廐作雙龍出海，其中「同祥和順」在希威森停賽下易配霍宏聲出擊，歷來泥地兩戰得1冠1亞例入前兩名，而且上仗跑二班田草亦得季軍，反映態勇，逾1200磅馬夠晒噸位，排3檔若擺到前走，對手唔易過頭，4歲馬也有權再進步。

第8場三班1200米，「智跑得」早前轉投廖廐首仗即在泥地1200米贏馬，當日建功者正是霍宏聲，再出同程換人仍入Q，上仗改跑谷草拚敗，今次返贏馬路程，賽前曾與兩匹廐侶跳兩段造23.4及22秒正快時間，絕對有吼實必要。聲仔咁多好馬揸手，一於捧此子做「騎師王」！