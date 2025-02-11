寶妮妹全泥夜出足9場！

本地騎師黃寶妮明晚跑全泥夜賽，10磅見習生有用武之地，適逢停賽或養傷騎師眾多，今次大受歡迎騎足9場，當中剛戰上名再騎「錶之多多」、「包裝伯樂」及賀賢「贏得自然」，其中從未為師傅賀賢建功的小妮子，今次再騎「贏得自然」，料有力作零的突破

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黃寶妮今季暫獲8W，當中泥地佔3W，全數來自文廐，文家良曾表示小妮子受讓10磅，跑泥地放頭效果特佳，今次又合作之「錶之多多」，撇開前仗氣管有血落敗，上場回復水準，放頭差點就帶到，臨門才被連捷之「逆市奇爸」所擒，屈居亞軍。雖然今次抽排外檔，惟人馬合拍，信賴練者知人善任，「錶之多多」補中機會樂觀。

包裝伯樂跑法主動

沈廐「包裝伯樂」今季專攻泥地，上場改配黃寶妮藉減磅出擊，雖然不敵「同祥和順」與「德心知遇」兩匹泥地強敵得第3，但拋離其後馬群，亦已有近3個身位，人馬吸取實戰經驗，今仗發揮應更事半功倍，縱使再遇「德心知遇」，以其速度採取主動跑法，仍有望成為黃寶妮爭勝重要籌碼。

其餘坐騎之中，黃寶妮前仗初次接手「贏得自然」跑得接近，證明賀賢有見地，上仗再騎可惜起步躍出失蹄、失去平衡及略為失地，但仍能闖入冷位，泥地性能反覆仄準，伺準泥地強項再戰，交代心態明顯。至於尾場與呂健威首度合作「黃腳鱲」，能跟擅鬥跑法相當全面，剛戰殺入冷腳狀態復甦。此駒過往亦以放頭跑法起家，黃寶妮接棒出擊，檔利慎防帶來驚喜。