【張基焦點】劍無名加眼罩出招

告東尼剛周日憑「加州動員」及「正氣青驅」起孖，而在周三沙田全泥宴，即使東廐今季仍未有泥地頭馬，但馬房大軍壓境，應有一定把握，當中轉跑泥地的質新馬「劍無名」要吼實。另外，「同祥和順」演出穩定，即使跑泥地也未必不及廐侶「昇瀧駒」。「品德寶寶」落到四班強配布文，戰意鮮明。「黃腳鱲」在三班賽用黃寶妮減10磅出擊，優勢太明顯，不能不選。

第3場四班1200米，「劍無名」屬名牌馬販的貨源，來港前已經做足準備工夫，兼且一再用眼罩試大閘跑得好，反映有一定能力，只是需要眼罩之助。來港後需要一段時間適應，上仗告東尼嘗試轉用羊毛面箍也無效果，今次立即用眼罩，雖然轉場初跑泥地，無疑增添變數，但同場對手太弱，可見真章。

第7場二班1200米，「同祥和順」演出靠得住，不論草地及泥地也跑得好，反而廐侶「昇瀧駒」無疑屬泥地專家，只是可能上季搏得多，今季水準略為回落，所以「同祥和順」才是馬膽之選。

品德寶寶啱泥地

第5場四班1200米，「品德寶寶」剛戰初跑泥地此程，卻用黃寶妮放頭走，並非此駒最佳跑法，但從陣上走勢所見反映牠泥地性能不差，今次落到四班用布文死磅少，亦應該會稍留跑。

第9場三班1650米，「黃腳鱲」年紀漸長，目前留住跑更合，近期狀態明顯回勇，上仗跑田草1600米也後上入Q，今次2檔形勢有利，同場又有快馬，可望沿途守好位，減10磅威力太大。