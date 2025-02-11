【進階選項】漣心星布文補數

踏入1月起南半球有多個大型拍賣會舉行，繼昆士蘭神奇百萬及新西蘭卡拉卡後，日前悉尼舉行殷利殊經典，連同3月墨爾本精選，之後再到南澳洲等等，買馬機會多的是。當然規模不同，馬價亦有別，部分馬販會選擇在上述拍賣會目錄二，又或者較細型的拍賣會尋寶，希望以低價購入靚貨，當然難度相對較高，但亦非無可能，除眼光外還看幸運之神會否眷顧。

第3場「劍無名」周歲時售自塔斯曼尼亞神奇百萬拍賣會，6萬澳元尚算合理。澳洲時隸屬派斯名下，墨爾本交由韋紀力父親及兄長訓練，試大閘試足8次，去到最後兩次加眼罩放頭有前有後，類似鏡頭終在早前試泥閘出現，外檔起步走順後貼欄愈放愈順。其實抵港後4戰亦非全無腳影，只是困在陣中追馬走規仍生硬。「富足」子嗣有基本速度，母系又源自美國種，泥地必合，加眼罩放出變身大條道理。

第2場柏廐「漣心星」前仗初落五班轉跑泥地1200米取位欠順，結果大熱門飲恨得季軍。上場加程跑一哩外檔，臨場票數軟弱，步速偏快跑到一半已見跟得吃力，結果大敗而回。今次縮回短途強配布文，再看今場快馬甚多，只要早段拉散馬群，以其曾展示後勁居此組實力上風，馬房是夜布下強陣，似是配合出擊格，亦有望替剛戰尾場同幕後的「信心星」被告甩補中。