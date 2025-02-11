【三重彩地帶】10歲依然好「醒目」

第1場五班1200米，全場僅「醒目勇駒」及「鑽飾翱翔」曾勝同程，前駒更是季內頭馬，值得秤先。「醒目勇駒」10歲馬累積5W而季內已交代，並未退役必有後着，蘇偉賢今晚有「假面騎士」這匹餐士馬，「醒目勇駒」隨時配合出擊。

「隼閣」兩戰同程試過後追及跟前，仄準後換上田泰安殺機已露。「瑤瑤日上」同程兩敗均在四班且當然仍稚嫩，如今身處五班兼踏上正軌，不可同日而語。「有心意」上場放頭非理想跑法，敗不作據，以往曾兩勝泥閘，轉場或有驚喜。

第5場四班1200米，游達榮成績穩步上揚，旗下馬匹好開通常可保持，「運來勇士」近3仗均跑前4名，今次換田泰安固然是唯一贏馬拍檔，練騎合作成績亦是最佳，求勝決心表露無遺。

廖廐唔算急進，上季唯一初出即勝乃「譽友翔駒」，惟之後因傷退役，同主「譽友駿駒」今晚登場，賽前6閘準備充足，同父馬泥地勝任，揀泥初出有的放矢。「星火燎原」返回四班兩戰均入Q，居四班跑泥屬上風分子。「酷霸王」季初同程12檔配艾道拿入Q，今次人馬重逢排3檔走位應有把握。「銀刺勇士」谷草屢拚未逞，近期作不同嘗試，上場跑田草直路賽表現一般，今次轉泥希望殺出血路。■海東