【耀眼精選】五福星泥地一族

上個禮拜三筆者提供廖廐「妙算奇勝」，當日文中寫道：「上月20日一課，由原本貼欄拉到出九疊，離開對手兩個橫身位衝，走來明顯規矩得多，過終點後更過晒。」筆者估中幕後嘅心意，仲估中埋個結局，呢匹馬真係同模擬賽一樣，響過終點後先過晒所有對手。

翻睇賽事影片，呢匹馬出閘慢咗半拍，唔計左右兩邊快閘嘅「多多勇駒」同「躡景追飛」，響賽事開始第1秒，「妙算奇勝」就損失咗最終所輸嘅四分三馬位，不過呢一下慢閘並非完全係壞事，起碼早段唔使嘥力，就可以輕鬆進佔「北海盜」貼欄有遮擋位置，賺到內欄靚地。最終贏唔到最關鍵原因，係直路「妙算奇勝」跟響「皇仁福星」身後明顯唔敢去，尤其係在250至160米逐漸逼近「皇仁福星」後蹄，呢一段更側晒頭跑，身體語言話畀大家聽佢好驚，直至拉士100米左右，「皇仁福星」略向內移，形成與「北海盜」之間嘅窄位變闊，「妙算奇勝」響呢一刻先放下戒心，前腳終於唔再拘謹，終點前11步先真正用盡全力。一匹賽前只係跑過一次完全無表現嘅3歲仔，轉場增程跑1800米孭130重磅，最終輸W惟有嘆句輸經驗。

「五福星」係Swiss Ace夾Elusive Quality嘅血統組合，同場「東方魅影」上下兩線都有泥地根據，兩駒今次初跑泥地，都有權變身。