【分秒在握】人人反應「咁都甩？」

論馬之前，必須講一講剛周日尾場的抗議事件，其實每個賽馬地區，都有着不同的準則，日本至為嚴謹，早段斜入楔位，有時亦要停賽；至於香港，一向採用中庸之道，在抗議事件中，至高無上的戒條，是「假若此事件未有發生，A馬會比B馬先過終點。」。其實全世界都知道，香港賽事出名緊湊，短距離分勝負經常出現，至於擠碰及挨擦，客觀點說，基本上每場賽事都有發生，而剛周日尾場「信心星」的確有斜出碰撞「金勝名駒」，但看馬匹走勢，以及田泰安騎姿，根本影響就不大，而且「信心星」的鞍上人是布文，一位來自澳洲的騎師一鞭不落，放長韁繩讓馬匹自己發揮後勁，大膽講句，根本係贏來胸有成竹。若然上文講的「假若此事件未有發生，A馬會比B馬先過終點。」係關鍵因素，我認為「信心星」根本不會輸給「金勝名駒」。其實此類事件，若然情況係五五波，較理想是維持原本結果，畢竟人為去改變名次，要有充分理據，尊重賽果在賽馬範疇，一直是重要一環。而判決出來，若然大部分人的反應是「咁都甩？」，亦即是反映判決的準則有所改變。

堅有利鬥志如虹

潘頓能夠破盡香港紀錄成為贏馬最多騎師，當然有其能耐，尤其係騎一些後追馬，可以較正常位置前，但又不影響後勁。今次第4場「堅有利」本已擬配潘頓，但最終重回布文手，必砌。少了潘頓，布文抬頭相當合理，「堅有利」連番追近後再臨，又係捧場良機。

■長風

第4場 3堅有利 7爆熱

9年年友福 10開心三多