【場地點樣】落雨又令馬迷頭痛　今晚全泥宴掛牌封地

夜賽今晚移師沙田，將會舉行季內第三次全泥夜賽，而且破格8變9，共編9場賽事，頭場開跑時間為晚上6時45分，場地預測狀況，暫掛牌為「封地」，硬度計指數9.17。

雖然近日氣溫顯著回升，但卻帶來雨勢，今朝開始已經雨勢綿密，而天文台預測今日持續會有雨，而且雨勢較為頻密，對於泥地情況嚟講，就會更加棘手，目前掛牌為「封地」，實際今季引用以來，只有1月26日其中三場日賽掛牌「封地」，但跑完頭場「天時明駒」贏馬之後，接住掛牌已變回泥地。

究竟呢個封地利放定利追，真係天曉得，倒不如寄望屆時場地直接受天雨影響，變成濕慢地，因應過往賽績有所參考，可能馬迷揀馬會較為容易。

既然場地情況未明，唯有從擅長泥地騎師埋手，响目前騎師荒情況下，或可以將捧場對象縮窄範圍，蔡明紹與霍宏聲季內同目前養傷嘅何澤堯，都係同得4W成績最好，前兩者向來都唔叫飛，熱極有個譜，可以優先留意。

仲有兩位今晚夫卜華將，潘明輝與黃寶妮，季內泥地成績唔差，各有3W在手，火車响對上兩次泥地夜賽，更加係未斷纜，以近期旺勢，亦有可捧之道。