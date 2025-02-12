超新星嚇怕對手　南非好望角打吡報名冷清

本月22日(星期六)世界各地都有唔少一級賽舉行，沙特盃同澳洲未來錦標成為越洋轉播賽戲碼，而南非肯尼沃斯馬場，亦會舉行3歲重要G1好望角打吡，自疫情之後，呢場賽事就無再轉播來港受注。

南非打吡因應區域分為三地賽事，分別為好望角打吡、南非打吡大賽，與及東開普打吡，而打頭陣呢項好望角打吡，同香港打吡大賽一樣，都係跑2000米，今屆賽事報名馬匹竟然出現冷場，本周一公布只得7駒，南非賽馬會要延持報名24小時，先至加多少少，共有12駒報名，呢場賽事排位將於下周一(17曰)公布，唔排除會有馬棄權嘅可能性。

今屆好望角打吡出現冷場，當然同兩匹目前最高評分嘅超新星在陣有關，分別係雙料G1得主One Strip(132分)，與及大都會錦標得主「八加十八」(127分)，計評分已經遠遠拋離對手。

練馬師史奈斯又係恃眾凌寡，有5駒報名出戰好望角打吡，而剛勝大都會錦標，試準長力嘅「八加十八」，就會續配霍勵賢視為主力，響好望角堅尼將佢殺敗嘅天敵One Strip，會唔會向打吡之路邁進，仲係未知數。

連埋剛戰殺敗年長馬，捧走英皇碟，One Strip直落三連勝，都係1600米賽事，增程把握似乎未及剛戰試準嘅「八加十八」，加上3月16日，將會有一項首辦總獎金500萬蘭特嘅Big Cap讓賽，專為出自同時期舉行嘅精選拍賣會馬匹而設，但形式與悉尼珠穆朗瑪峰錦標相同，都係需要買位參賽，由於呢場賽事途程為1400米，One Strip會否放棄好望角打吡，留力3月出戰，要到下星期一排位至會有答案。