百萬挑戰盃滿肚密圈　沈集成部署連連搶分

今晚改跑沙田泥地，二月夜賽就只剩番2次跑谷草，跑埋呢兩期，亦係跑馬地百萬挑戰盃嘅埋單計數日子，邊隻可以成為今屆冠軍，真係要鬥埋尾先至知，睇番目前形勢，相信只剩番頭5駒之爭，分別係：「太陽勇士」(46分)、「我做到」(42分)、「連連幸運」(40分)、「晨曦儷人」(36分)、「紅逸舍」(33分)。

當中「晨曦儷人」與「紅逸舍」目前都係二班馬，只剩番最後一個上陣機會，其餘頭三位，嚟緊下個星期三，本身評分仲有合適途程可報，而目前三駒中最劣勢嘅「連連幸運」，上次搏失只跑第二，賽後沈集成好快就取得幕後同意，決定打疊搏埋呢兩個回合。

雖然報名仲未公布，但下個禮拜三，已經落實再配黃智弘，減磅再跑谷草1200米，當然最理想嘅結局，就係贏馬升上頭位做番主導，若然能夠上名攞到分，最後一戰就唔使真係孤注一擲，話唔埋跑個P就可以封王，不過最後一戰會跑1000米定1200米，就要睇埋下周三一戰至決定。

其實沈集成對於呢項百萬挑戰盃，絕對可以講係專家，創辦以來由佢贏得最多，做咗4屆冠軍，上屆旗下「合夥雄心」，與「好友心得」同以51分成為平頭冠軍，咁啱今屆嘅「連連幸運」，最強對手又係出自希斯，現時排頭位嘅「太陽勇士」，成哥呢個連連搶分部署，睇吓有無機會真正KO對手，再贏一屆。