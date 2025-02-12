接納杜拜賽馬會邀請　浪漫勇士回師強項攻草地大賽

杜拜賽馬會昨日於社交平台發帖，香港馬王「浪漫勇士」已經接受邀請，確定將於4月5日出戰杜拜草地大賽，而非泥地杜拜世界盃。

練馬師沈集成亦確認消息，並認為要尊重大會原有報名基制，畢竟今次遠征中東，首要希望可以在全球最高獎金沙特盃，展現其泥地另一面實力，但目前為止，「浪漫勇士」亦只有靜待沙特盃來臨，才能證明泥地能力，更何況杜拜與沙特兩條泥地賽道未盡相同，既然以沙特盃為首要目標，早前熱身目標亦放棄麥通挑戰賽，跑回草地傑貝哈特錦標，泥地性能呢個謎底，索性留待沙特盃去揭曉。

除非沙特盃表現出色，沈集成認為「浪漫勇士」才會再考慮參戰杜拜世界盃可能性，當然要考慮屆時會否有多餘名額參戰，否則99%都係會出戰杜拜草地大賽，若能再下一城，連同傑貝哈特錦標頭馬，將會獲得額外50萬美金特別獎金。

沈集成又透露，「浪漫勇士」結束今次中東行程後，在遠征部署上，將會接近尾聲，畢竟分別揚威澳洲、日本以至杜拜三地，加上年事漸高，幕後意願，未來新一季將會留港為主，將會瞄準三至四項國際一級賽為目標。