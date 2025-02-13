【賽後報告】是晚多匹熱門話唔識跑濕慢泥！

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，班德禮報告，「鼓浪飛凡」早段對催策毫無反應，被馬群拋離。他將此歸因於坐騎在掛牌「濕慢地」的全天候跑道上競逐。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，霍宏聲認為「瑤瑤日上」角逐1000米途程較合發揮，但對坐騎的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒左前腿不良於行。

第2場：賽後，布文報告，他獲指示避免讓「漣心星」居於其他馬匹之後競跑，因坐騎上仗抗拒前駒踢起的泥頭，除此之外未有在取位方面獲發具體指示。他說，坐騎於早段展現甚快前速，他能夠將坐騎置於領放馬外側，但坐騎須在沒有遮擋下走外疊。他續說，坐騎在直路上對催策毫無反應，他將此歸因於「濕慢地」的場地狀況。

第3場：霍宏聲報告，「陽光寶貝」不適應在馬匹之間競跑，也未能在「濕慢地」場地狀況上完全展步。「劍無名」大部分途程走大外疊，沒有遮擋。賽後，艾道拿報告，坐騎未能適應「濕慢地」場地狀況。

第4場：小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「錢多多」是否未獲公平出閘。小組聽取了練馬師大衛希斯、見習騎師黃寶妮及司閘員施百厲的證供後，發現此駒於開閘時在由閘廂助理員協助之際將頭低俯，因而出閘笨拙及將見習騎師黃寶妮拋下。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。見習騎師黃寶妮其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為她適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「開心三多」是否未獲公平出閘。小組聽取了證供後，發現此駒於開閘時向上跳躍，因而嚴重失去平衡，導致巴度被拋下。由於小組認為此駒已獲十足出閘機會，因此宣佈此駒為出賽馬匹。巴度其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

被查詢時，布文表示，「堅有利」出閘迅速，其後於早段走外疊，他遂按照坐騎的慣常跑法將坐騎在馬群之後切入以免繼續走外疊。他說，坐騎中段沿途走勢欠勁，他須於賽事該分段略為催策坐騎以保持位置。他說，「雄彬飛翔」於接近600米處時開始推進，他遂選擇催策坐騎以跟隨該駒上前，當時坐騎將頭低俯，但其後瞬即對催策交出反應，在直路彎開始推進。他又說，坐騎在直路上未能以勁勢衝刺，表現令人失望。「三江飛輪」氣管內有很多血。

第5場：賽後，班德禮報告，「幸運震撼」於接近700米處首次轉彎時嚴重外閃，勒避「機械騎士」。他說，坐騎中段沿途持續外閃。「品德寶寶」氣管內有很多血。

第6場：賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「大紅袍」領放。她說，賽事早段步速較標準時間為快，儘管她努力催策坐騎超越內側馬匹，但坐騎未能做到。她又說，因此坐騎須在沒有遮擋下走大外疊，自500米處起墮退。

第7場：「好友心得」心律不正。賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示確保「愛馬善」領放以免遇上前駒踢起的泥頭。她又說，她因而須於早段催策坐騎以阻止「同祥和順」超越坐騎，導致坐騎在直路上對催策毫無反應。她也指出，她認為坐騎不適應「濕慢地」場地狀況。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：「光年八十」入閘後以後足豎立，將右前腿擱在閘廂間隔上一段不短的時間。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。

賽後，董明朗表示，首次在全天候跑道上作賽的「假面騎士」能夠領放，走勢良佳。他說，他是日將坐騎置於「包裝伯樂」之後時，坐騎抗拒該駒踢起的泥頭，未能完全展步，因而表現令人失望。

第9場：「獨角獸」入閘後衝前，頭部因而觸碰閘門，導致閘門打開，而此駒則在奔跑一段短途程後被捉回。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「安泰」在閘廂後以後足豎立，導致湯普新被拋下。此駒迅速被捉回，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。躍出時在雙雙略為斜跑的「都靈福星」與「至高心得」之間受擠迫。