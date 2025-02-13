首次來港客串　金誠剛問莫雅攞貼士

啱啱禮拜日嘅兩宗墮馬意外，導致何澤堯、潘頓、鍾易禮及楊明綸4位騎師受傷，各自要休息一段時間，其中華將一哥何澤堯日前先轉往普通病房，復出無期，而冠軍騎師潘頓亦要抖6個星期。喺騎師短缺下，馬會立即搵咗唔少好手來港客串，分別係莫雅、杜苑欣、馬昆、金誠剛、麥當能及奧爾民，最後3位嘅牌照期去到4月2號。

現年38歲嘅金誠剛，先後喺英國、澳洲、愛爾蘭、阿聯酋、日本、法國、巴林及土耳其等多個賽馬地區合共取得1583場頭馬，同時拎過4個G1冠軍，2022年夥拍「稱冠沙漠」揚威英國葉森打吡大賽，今次將會係佢首次來港客串。金誠剛日前英國傳媒訪問時透露，佢喺剛周一接獲邀請問佢有冇興趣來港客串，佢話非常興奮，因為呢個係佢之前一直未曾擁有嘅機會，同埋今次短期客串亦會有人幫手卜坐騎。

金誠剛亦提到距離英國草地馬季開始仍有一段時間，能夠利用呢個空檔來港策騎，絕對係一個唔錯體驗，而佢亦立即搵莫雅攞料，莫雅同佢講來港策騎一定要做大量功課同埋準備。至於有無打算長駐香港，金誠剛話目前對佢一切持開放態度，但佢都相信自己今年喺英國依然會相當忙碌，即使轉做自由身騎師，但已與不少練者取得聯繫，應該獲得不少支持。