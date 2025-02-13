【蹄聲妙影】震撼畫面 嚇到初哥腳軟

一連兩期賽事都發生「落樓」意外，尤其上期日賽發生嗰兩單，嚴重性亦令全場嘩然，東星因為工作關係，唔理三七廿一，第一時間嘅反應就係紮行馬，閉住氣向意外現場連環快拍，同時心中祈求人馬能夠大步檻過，當時畫面驚心動魄，至今仍猶有餘悸，真心唔想再見到。

其中「保羅傳奇」嗰單，牽涉到3匹馬，由於當時太陽就落山，直路條跑道大背光，即使東星揸住支大炮，但相機視覺都唔係睇得太清楚，事後跑入記者室拉啲相入電腦，先至睇到有3匹馬同3位騎師變咗滾地葫蘆，手執馬鞭嘅鍾易禮仲撻到成個彈起，完全印證乜嘢叫做「行船跑馬三分險」。

事後，記者室內所有人嘅心情極之沉重，部分經驗老到嘅行家亦默不作聲，而東星收工都冇乜胃口食飯，事關腦海依然浮現滾地葫蘆嘅畫面，有待時間沉澱。然面，有位入行較淺嘅記者就嚇到腳仔軟，一度喺會員席看台樓梯跣一跣，好在手指夠長，啱啱擸到欄杆，借力攞番平衡，否則又會發生多單「落樓」意外，甚至乎變咗無敵風火輪。

初步提供:

第五場(2)勇冠群英+(11)金創福威

第十場(11)展雄威+(12)健康快車

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星