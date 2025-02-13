【賽馬以外】應變反應快　肯定唔會瀨！

意外就係意料之外，邊有人諗到單係一個賽日，就令4位騎師受傷，仲要包括華將一哥何澤堯同埋冠軍潘頓，都咪話唔大鑊，兩位都要抖一輪，再加埋鍾易禮、楊明綸，兼且近期真係有唔少騎師被罰停賽，立即出現騎師荒。不過，馬會同競賽小組都係見慣大場面，立即做嘢，尋晚沙田全泥宴先畀巴度、艾兆禮兩位原本要停賽嘅騎師提早復出，以解燃眉之急，或者有人覺得對巴度、艾兆禮嚟講咪好着數，但事急馬行田，如果唔係破例，尋晚根本唔夠騎師用(雖然喺呢個環境，都有位騎師可以坐冷板…)，所以講到變通、應變，馬會呢方面係抵讚嘅。

除咗畀啲原本要停賽嘅騎師提早復出，馬會真係立即做嘢，啱啱尋日公布搵咗6位騎師做雷霆救兵，包括禮拜日已經登場嘅馬昆、杜苑欣，莫雅都嚟客串3日，然後就有金誠剛、麥當能同埋奧爾民3位客串至4月初，畀練馬師、馬主有足夠騎師可供選擇。講真，可以喺短短幾日內搵到6位海外騎師來港客串，呢種效率係有啲誇張。不過，如果你問馬會、甚至馬迷，佢哋都係想馬昆、杜苑欣同埋莫雅呢3位卡士高嘅騎師留耐啲，而唔係金誠剛、麥當能同埋奧爾民，可惜呢個都係馬會近年面對嘅問題，就係大牌騎師唔太願意長駐，只能搵到二線嘅嚟頂替，效果係點？大家都有眼睇嘅。

以今次馬會應變咁快速，筆者愚見認為牌照委員會應該肯定有份可以請嚟香港嘅騎師名單，只係呢批騎師名氣唔算最響，成績未必咁標青，所以就算香港一直都唔算太多騎師用，都冇嘗試發牌畀佢哋。不過今次事出突然，湊夠人數都要搵啲騎師返嚟，結果有年紀比布文仲要大嘅麥當能，已經38歲嘅金誠剛，加埋同湯普新一樣嚟自澳洲昆士蘭嘅奧爾民，香港馬主對名牌趨之若鶩，對冇咩名氣躕手通常都係避之則吉，慶幸呢個幾月冇咗潘頓同何澤堯，相信佢哋都唔會完全冇機會搵食嘅。

從今次臨時搵人，馬會嘅準備及應變速度已經好快，只係有時想搵人唔係咁容易，講緊已經係潘頓、何澤堯受傷，以佢兩個嘅叫座力，應該流失好多實力坐騎，只係香港已經有一批等住執筍嘢嘅騎師，如果唔係搵到麥道朗、莫雅呢類級數嘅騎師，根本唔會執到潘、何二人啲好嘢。不過，睇番金誠剛、麥當能呢啲年紀唔細，相信想長駐香港機會唔大，反而奧爾民嘅profile，佢應該好想把握今次難得嘅機會，當然睇紙上成績，再睇吓湯普新喺香港嘅成績，真係唔敢太樂觀，但話晒係3屆昆士蘭冠軍騎師，即使佢今次來港未必成功，但學到一啲新本領先返回澳洲，話唔定可以脫胎換骨都唔奇啦。

■山無陵