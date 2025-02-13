今期第5口孖T有1500萬！

周日跑沙田草地11場賽事，第五口孖T預計10元一注獨中可獲得1500萬元，游達榮剛憑「運來勇士」取得泥地首捷，氣勢十足，今次第10場所派「駿步騰飛」上仗撼強手仍得殿軍，返三班形勢大好；第11場蔡廐「有目共賞」新勝續勇，排1檔易發揮，捧此兩駒做孖T重心膽。周日焦點尚有多駒積極爭分跑4歲馬經典賽事系列尾兩關，值得留意。

第五口孖T頭關第10場三班1200米，游廐「駿步騰飛」今季5戰3冠1亞1殿，上仗初次出戰二班同程，對撼「精算暴雪」、「華麗再勝」等，追回殿軍只輸半馬位，演出勇極，今回返三班即使負頂磅全場最重，以其級數足以坐位望贏。至於丁廐「輝煌精英」上仗增程跑香港經典一哩賽，搶放至最後百多米才轉弱，今次用王牌返三班耍家路程，本身同程3捷夠勁，排在9檔料可最快搶出，應屬「駿步騰飛」最強對手。

尾關第11場三班1600米，蔡約翰「有目共賞」上仗在田草1400米馬林中找到空位即衝贏，今次增程排1檔可以慳位後鬥衝。上仗蹄下敗將亞軍「信心星」及殿軍「新意馬」再出亦交出好表現，賽績水準可靠，「有目共賞」埋門再試泥閘得第3名，狀態大勇，鞍上人艾道拿全日獲蔡約翰提供6匹機會分子，肩負搏殺任務，相信會打醒十二分精神。。

$200萬六寶獎希斯金獅發惡

想博200萬元六寶獎，頭關可以兼顧半冷邊線分子，第6場希斯所派的「金獅勝將」，雖然跑了兩季未勝，但其實已3度上名，當中兩次在田草一哩獲亞軍俱只輸一馬位以內，走勢出色，今次增程初跑田草1800米，擅衝分子隨時找到更合發揮路程。今賽前在從化試泥閘亦輕鬆衝得第2名，狀態大勇，今回只負119磅甚輕，用王牌戰意十足，鞍上人梁家俊停賽復出也必把握機會。

至於方嘉柏剛泥戰奪3W，今次日賽繼續進攻，第7場「共享富裕」最近泥閘追近「加州星球」獲亞軍，回配布文亦合拍，同場「平凡騎士」剛戰受意外影響仍追近，匆匆再跑要提防。尚有第8場「話你知」上仗回勇得季軍，今次配來港客串的馬昆執韁，排3檔要吼。