卡塔爾舉行酋長錦標　桀驁之戀復出擺擂台

雖然本月中東重要賽期，萬眾焦點都集中晒下個星期舉行嘅沙特盃賽日，不過明日(星期六)響卡塔爾雷恩馬場，亦會舉行一場香港馬迷熟悉嘅G3酋長錦標，前年「將王」揚威呢場錦標，自然令呢場三級賽知名度大增。

講番今屆賽事，竟然出現冷場，只得8駒參戰。焦點所在，當然落响高多芬旗下嘅遠征之王「桀驁之戀」，將會以上屆盟主身分，力爭衞冕，由於對手唔多，冧莊呼聲高唱入雲。

上屆季軍來自日本嘅「里見騰輝」，將會強配蘇銘倫再次挑戰，沙德韋爾就會有主帥高俊誠夥拍「千夜傳說」（Alflalia）出戰，紀仁安會策騎「小巧勁力」(Simca Mille)視為法國組合參戰，與及香港隊跑第4之「野狐隊」（The Foxes）。

此外，來自卡塔爾，近年於英國急速發展之賽馬集團Wathnan Racing，分別有雖然本月中東重要賽期，萬眾焦點都集中晒下個星期舉行嘅沙特盃賽日，不過明日(星期六)響卡塔爾雷恩馬場，亦會舉行一場香港馬迷熟悉嘅G3酋長錦標，前年「將王」揚威呢場錦標，自然令呢場三級賽知名度大增。

講番今屆賽事，竟然出現冷場，只得8駒參戰。焦點所在，當然落响高多芬旗下嘅遠征之王「桀驁之戀」，將會以上屆盟主身分，力爭衞冕，由於對手唔多，冧莊呼聲高唱入雲。

上屆季軍來自日本嘅「里見騰輝」，將會強配蘇銘倫再次挑戰，沙德韋爾就會有主帥高俊誠夥拍「千夜傳說」（Alflalia）出戰，紀仁安會策騎「小巧勁力」(Simca Mille)視為法國組合參戰，與及香港隊跑第4之「野狐隊」（The Foxes）。

此外，來自卡塔爾，近年於英國急速發展之賽馬集團Wathnan Racing，有「王翼奇招」（King’s Gambit）及「超酷哥」(Supercooled)兩駒出戰，並分別配上巴米高，與及主帥杜俊誠出戰。