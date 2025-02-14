為緩解近期騎師不足，6位海外騎師將於月內分批來港客串，來自英國的馬昆與杜苑欣兩夫婦周日沙田日賽率先登場，兩人以往在港只贏過谷草賽事，而杜苑欣更首度於沙田披甲，她策近況可取的「快樂老撾」，可助其力爭沙田賽事首捷。

今期及下周三客串兩日的馬昆與杜苑欣兩夫婦，自2020年首次來港策騎，至今偶有佳作，分別交出2W及4W，故此極受馬迷愛戴，近年英國歇冬期專注於赴日本客串，卻從未申請在港客串，難得今次以雷霆救兵身份重臨，以兩人級數，自然不乏支持。

快樂老撾轉廐未交代

首度於沙田出師之杜苑欣，今戰共有9匹坐騎，當中第5場與姚本輝合作的「快樂老撾」，騎練再續前緣，杜苑欣在港其中一場頭馬是2022年12月7日與姚本輝首度合作的「駿馬快車」，今次再度攜手，「快樂老撾」投姚廐兩戰得季殿各一，表現循序漸進，提防在杜苑欣硬淨騎功發揮下，為馬匹展現更大威力。另一匹為丁廐效力「發財秘笈」，剛戰跑獲亞軍表現復甦，馬房積極護級，鬥志毋庸置疑。

至於馬昆共策7駒上陣，其中第8場接手正在養傷的何澤堯實力馬「話你知」，剛戰乃季內贏馬後再次上名，連敗後逐漸企穩目前評分水位，捲土重來謀求補中。馬昆尚有為伍廐效力3駒，「恒之有道」目標清晰，為爭分進軍打吡而努力，「幸運福星」與「爆出美麗」同樣勤拚下已跑起狀態，俱見一定分量。