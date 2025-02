今日(2月14日)除咗係羅富全正日生日之外,仲係情人節呀!每年唔少人都會趁住情人節放閃,真係要戴番副黑超先得。今日亦唔例外,事關一個朝早,已經有幾位騎師或太太更新社交平台放閃。當中出晒名浪漫嘅巴度,發布限時動態仲標記太太Eva,問佢「Would you please be my Valentine once again?」(你願意再成為我的情人嗎?),甜蜜度爆燈!

另外潘頓太太Nicole今早亦更新社交平台,仲貼上用緊枴杖嘅潘頓,見到潘頓都好精神,一眾馬迷都安心晒!至於湯普新、班德禮亦都有發布同另一半嘅合照,而田泰安就大灑銀彈,仲送禮物畀太太,真係好有儀式感呀~